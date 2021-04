Madonna change de tête et pose seins nus sur de sublimes photos!

Madonna est notre vedette du jour!



La reine de la pop s'est offert une magnifique transformation capillaire pour célébrer l'arrivée du printemps. Elle a maintenant des extensions et les cheveux extrêmement longs!



La chanteuse a révélé sa nouvelle tête sur de superbes photos partagées sur son compte Instagram :



Utilisez la petite flèche blanche, au centre à droite de la publication, afin de voir les autres clichés!

Sur une autre série de clichés, la chanteuse iconique pose dans un manteau mauve et un chapeau fashion :



Elle est magnifique! On adore son nouveau look!



La star serait-elle en train de préparer une surprise à ses admirateurs? À suivre...

D'ici là, voyez une rare vidéo de Madonna avec ses 6 enfants Lourdes (24 ans), Rocco (20 ans), David et Mercy (15 ans) et les jumelles Ester et Stella (7 ans)!



Vous aimerez aussi :