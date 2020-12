Madonna partage de rares images avec ses 6 enfants!

Madonna est une maman comblée!



La légende de la pop a publié une rare vidéo avec ses 6 enfants à l'occasion de Thanksgiving, cette semaine!



Sur les images, on peut voir la star de 62 ans au côté de ses six enfants : Lourdes (24 ans), Rocco (20 ans), David et Mercy (15 ans) et les jumelles Ester et Stella (7 ans).



Voyez Madonna et sa famille ci-dessous :



On espère pouvoir voir ces portraits bientôt!



La vedette a également publié une superbe cliché avec son amoureux Ahlamalik Williams, un jeune danseur de 26 ans, avec qui elle partage sa vie depuis un peu plus d'an an. Les deux tourtereaux filent le parfait bonheur!





Rappelons que Madonna réalisera bientôt un film sur sa vie produit par les studios Universal. Le long métrage sera écrit par la star elle-même et Diablo Cody, qui a remporté un Oscar en 2007 pour le scénario de Juno. Découvrez maintenant tous les détails sur ce projet qui promet.

