Madonna: un look sexy sur une photo dévoilant ses cheveux roses!

Madonna a un tout nouveau look!



La chanteuse a surpris ses admirateurs dans les derniers jours avec une incroyable transformation capillaire. Elle a maintenant les cheveux roses et le résultat est superbe!



Voici la nouvelle tête de la star :





Instagram @madonna



La popstar a également partagé une vidéo des différentes étapes de sa transformation sur son compte Instagram :



Les internautes ont rapidement remarqué que leur idole se maquillait avec les produits de beauté Haus Laboratories de Lady Gaga! Certains fans ont également noté que la couleur des cheveux des deux stars est similaire, et que les deux femmes pourraient nous réserver un duo surprise très bientôt... Pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs, mais imaginez si les deux divas unissaient leurs forces!



Rappelons que Madonna réalisera un film sur sa vie! On pourra découvrir l'histoire de la reine de la pop dans un long métrage produit par les studios Universal. Le film sera écrit par Madonna et par Diablo Cody, qui a remporté un Oscar en 2007 pour le scénario de Juno. La production sera assurée par Amy Pascal, reconnue pour son travail sur Spider-Man : New Generation et Little Women. Voyez maintenant des extraits vidéos des séances d'écriture de ce nouveau projet qui promet!



