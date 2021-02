Mandy Moore est maman pour la première fois!

La vedette de This Is Us a récemment donné naissance à un bébé en pleine santé. La star et son époux Taylor Goldsmith sont aux anges!

Tel que mentionné précédemment sur enVedette, il s'agit d'une petit garçon.



Au moment d'annoncer la grande nouvelle sur Instagram, aujourd'hui, Mandy Moore a dévoilé le prénom de son bébé ainsi qu'une première photo.



L'adorable poupon se prénomme August!



« Gus est là. Notre adorable petit garçon, August Harrison Goldsmith. Il a été ponctuel et est arrivé pile à la date prévue, pour le plus grand bonheur de ses parents. Nous étions prêts à tomber amoureux de toutes sortes de façons nouvelles, mais cela va au-delà de tout ce que nous aurions pu imaginer. M + T», ont écrit les nouveaux parents.

Mandy Moore et Taylor Goldsmith sont en couple depuis 2015. Les tourtereaux se sont mariés en novembre 2018.



Tous nos voeux de bonheur à Mandy Moore et Taylor Goldsmith!

