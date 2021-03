Meghan et Harry: la famille royale en gestion de crise suite à leur entrevue

L'entrevue exclusive de Meghan Markle et du prince Harry avec Oprah Winfrey, diffusée hier soir, a causé bien des remous de l'autre côté de l'océan!

Apparemment, la famille royale n'a pas du tout apprécié que le couple se livre sans filtre à la télévision nationale. Le journaliste Richard Palmer, correspondant de la royauté au Daily Express, en Angleterre, a affirmé que les membres de la famille royales enchaînaient les « réunions d'urgence de gestion de crise » aujourd'hui :

Plenty to write and not much time to tweet today. Crisis meetings continue in the Royal Household. Every single person authorised to speak to the media has their phone switched off, as far as I can tell. And it’s not just me they aren’t taking calls from.