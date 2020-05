Meghan Markle publie une mignonne vidéo avec son fils Archie pour son anniversaire

Le fils de Meghan Markle et du prince Harry, Archie, souffle sa première bougie aujourd'hui!



Afin de souligner cette journée toute spéciale, le couple a partagé une vidéo de leur petit garçon sur le compte Instagram de l'association Save Children, qui vient en aide aux familles plus vulnérables.



Confinés dans leur nouvelle maison à Malibu, Meghan Markle et Archie partagent un beau moment de complicité. La maman lit une histoire à son petit... qui a tellement grandi! Comme il est beau!



Visionnez les images virales ci-dessous :



Tout simplement adorable, n'est-ce pas?

À la toute fin de la vidéo, l'association fait un appel important au public pour obtenir des dons afin de supporter les plus démunis pendant la crise de la COVID-19.

Meghan Markle et le prince Harry ont toujours été très impliqués. Les amoureux ont d'ailleurs récemment révélé le nom de leur toute nouvelle fondation qui a pour but la sensibilisation à la santé mentale.





Karwai Tang/WireImage via Getty Images





