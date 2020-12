Meghan Markle fait une apparition surprise et remercie les «héros» de la pandémie

Meghan Markle a fait une apparition surprise à la télévision nationale, dimanche soir!

La célèbre épouse du prince Harry a pris la parole à l'émission spéciale CNN Heroes, qui célèbre les moments et les gens les plus inspirants de l'année.

Au cours de l'émission, Meghan Markle a pris la parole afin de remercier ceux qui ont pris soin des familles et individus dans le besoin pendant la crise de la COVID-19.

Installée dans son jardin en Californie, la maman du jeune Archie a livré un discours inspirant rempli d'émotion. Les yeux brillant, la célèbre brunette a rendu hommage aux héros de la pandémie, qui ont veillé à ce que les personnes vulnérables de leur communauté ait à manger.

Voici l'apparition surprise de Meghan Markle à CNN Heroes :

« En mars, la crise du COVID-19 a durement frappé et du jour au lendemain, tout a semblé changer. L'impact de la pandémie a été catastrophique pour de nombreuses familles et beaucoup trop de gens ont été confrontés à une question déchirante : comment vais-je pouvoir mettre de la nourriture sur la table pour nourrir ma famille? Face à cette réalité dévastatrice, nous avons également vu la puissance de l'esprit humain et les réactions remarquables des communautés en ces temps difficiles. Nous avons vu le bien chez les gens, chez nos voisins et dans des communautés entières, qui se sont rassemblés pour dire qu'ils ne resteraient pas les bras croisés pendant que leurs voisins souffraient de la faim.

Nous avons vu des communautés se lever et agir. Lorsque les programmes offrant des repas pour enfants ont été interrompus, nous avons vu nos voisins s’assurer que ces enfants recevaient la nourriture dont ils avaient besoin. Et lorsque ceux qui sont immunosupprimés ou qui sont plus vulnérables ne pouvaient pas quitter leur domicile, nous, en tant que communautés, nous sommes présentés pour livrer la nourriture dont ils avaient besoin, à leur porte. »

[...] Ce soir, nous célébrons ces héros discrets, certains que je connais et d’autres que nous applaudissons de loin. Ces personnes se sont levées et ont veillé à ce que les besoins les plus élémentaires de nos communautés soient satisfaits. Ils ont veillé à ce que leur entourage n'ait pas à souffrir de manière isolée. Ils ont nourri leurs voisins de plus d'une manière. Et ils nous ont montré, à nous tous, que même dans les moments les plus sombres, lorsque nous nous réunissons, nous avons le pouvoir de rappeler à quelqu'un d'autre qu'il y a de l'espoir, et que tout ira bien. »

Il s'agit de la première apparition publique de Meghan Markle depuis qu'elle a annoncé qu'elle avait fait une fausse couche, le mois dernier.

