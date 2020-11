Meghan Markle révèle avoir fait une fausse couche cet été

Meghan Markle a révélé avoir fait une fausse couche cet été dans un texte publié mercredi par le New York Times.



La duchesse de Sussex revient avec émotion sur ce triste événement survenu en juillet dernier : « Après avoir changé la couche d'Archie, j'ai ressenti une crampe vive. Je me laissais tomber sur le sol avec lui dans mes bras, fredonnant une berceuse pour nous garder tous les deux calmes, la mélodie joyeuse contrastant avec mon sentiment que quelque chose n'allait pas. J'ai su, au moment où je serais fort mon premier enfant dans mes bras, que j'étais en train de perdre le second. »





Chris Jackson - Pool/Getty Images



L'épouse du prince Harry explique toute la tristesse que peuvent ressentir les personnes qui ont perdu un enfant : « Dans la douleur de notre perte, mon mari et moi avons découvert que dans une pièce de 100 femmes, 10 à 20 d'entre elles auraient souffert d'une fausse couche. Pourtant, malgré le caractère commun stupéfiant de cette douleur, la conversation reste taboue, criblée de honte (injustifiée) et perpétuant un cycle de deuil solitaire. Certains ont courageusement partagé leurs histoires et ont ainsi ouvert la voie, sachant que lorsqu'une personne dit la vérité, cela nous autorise tous à faire de même. Nous avons appris que lorsque les gens nous demandent comment chacun de nous va, et lorsqu'ils écoutent vraiment la réponse, avec un cœur et un esprit ouverts, la charge de chagrin devient souvent plus légère - pour nous tous. En étant invités à partager notre douleur, on fait les premiers pas ensemble vers la guérison. »



Chrissy Teigen et John Legend ont aussi perdu le bébé qu'ils attendaient un peu plus tôt cet automne. Lisez le touchant texte du mannequin maintenant.



