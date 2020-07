Meghan Markle: sa mère emménage avec elle et Harry!

La mère de Meghan Markle, Doria Ragland, a décidé d'emménager avec sa fille et sa famille!

Tel que rapporté précédemment sur enVedette, Meghan, son époux Harry et leur fils Archie ont quitté le Canada pour aller s'installer en Californie afin de se rapprocher de Doria.

Et comme le couple habite actuellement la maison de l'acteur et producteur de Tyler Perry, un manoir de 18 millions de dollars qui compte 8 chambres, 12 salles de bains et une piscine, ils ont toute la place nécessaire pour l'accueillir!

Cette semaine, une source a confié au US Weekly que Doria Ragland vivait bel et bien avec Meghan et Harry.

Ben Stansall - WPA Pool/Getty Images

Elle est plus que ravie de pouvoir enfin passer du temps avec son petit-fils, le prince Archie. L'heureuse mamie se lève chaque matin pour aller lui lire des histoires. Elle et Meghan Markle profitent également de leur temps en famille pour cuisiner de bons petits plats de légumes biologiques.

Doria Ragland se réjouit aussi du fait que sa célèbre fille et Harry aient décidé de renoncer à leurs titres royaux. Elle était réellement inquiète pour la sécurité et la santé mentale de Meghan Markle et se sent maintenant soulagée de la savoir à l'abri de ce cirque médiatique.

Simon Dawson - WPA Pool/Getty Images

Rappelons que le duc et la duchesse de Sussex ont décidé de se retirer de la famille royale en janvier dernier. Ce revirement de situation a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre. Revoyez tous les détails par ici.

