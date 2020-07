Mel Gibson a été hospitalisé après avoir contracté la COVID-19

Mel Gibson a été hospitalisé en avril dernier après avoir contracté la COVID-19.



La nouvelle a été confirmée par l'agent du populaire acteur au journal australien The Daily Telegraph.



« Il a été testé positif en avril et a passé une semaine à l'hôpital. Il a été traité avec le médicamenet Remdesivir et a été testé négatif à de nombreuses reprises depuis, ainsi que positif pour les anticorps » a-t-il expliqué.



Heureusement, la star de 64 ans est maintenant parfaitement rétablie et ne souffre d'aucune séquelle.





Getty Images/Kevin Winter



Parmi les autres personnalités connues qui ont contracté le virus dans les derniers mois, on compte Tom Hanks et sa femme Rita Wilson, l'acteur Idris Elba, ainsi que la première dame du Canada, Sophie Grégoire Trudeau.





Getty Images/Jeff Kravitz



