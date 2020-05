Melissa Etheridge : son fils de 21 ans mort d'une overdose

Melissa Etheridge a annoncé mercredi que son fils Beckett Cypher était décédé.



Dans un message partagé sur Facebook, la populaire chanteuse explique que le jeune homme, qui était âgé de 21 ans, était dépendant aux opioïdes.



«Aujourd'hui, je rejoins les centaines de milliers de familles qui ont perdu des proches aux mains d'une dépendance aux opioïdes. Mon fils, qui n'avait que 21 ans, a lutté pour vaincre sa dépendance, qui l'a finalement emporté aujourd'hui. Il manquera à ceux qui l'aimaient, sa famille et ses amis. Mon coeur est brisé. Je suis reconnaissante envers toutes les personnes qui nous ont envoyé leur messages de sympathie et je sens leur amour. Mon coeur est brisé. Nous nous demandons ce que nous aurions pu faire de plus pour le sauver, mais on sait maintenant qu'il ne souffre plus. Je chanterai de nouveau, bientôt. Cela m'a toujours permis de guérir.»







Aucun autre détail concernant le décès du fils de la Melissa Etheridge n'a encore été révélé.



Beckett Cypher était le deuxième enfant de la star et son ex-amoureuse Julie Cypher, qui ont également une fille prénommée Bailey, âgée de 23 ans. Les deux enfants ont été conçus grâce à un don de sperme du musicien américain David Crosby. L'auteure-compositrice-interprète est aussi la mère de deux autres jumeaux âgés de 13 ans.





Chris Delmas - Getty Images



