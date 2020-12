Miley Cyrus pose seins nus en couverture du magazine Rolling Stone!

Miley Cyrus est notre vedette du jour!



La chanteuse, qui a lancé son nouvel album la semaine dernière, pose seins nus en couverture du prestigieux magazine Rolling Stone!



Avec son chic mullet et son regard charbonneux, l'interprète de Midnight Sky est plus belle que jamais!



Voici le portrait sexy de la star :



Les clichés de la star, réalisés par Brad Elterman, sont sensuels et très stylés :



On adore son look! Une vraie rockstar!



Rappelons que Miley Cyrus a récemment dévoilé le nouvel extrait de son opus Plastic Hearts, un duo avec Dua Lipa. On vous invite à revoir maintenant le vidéoclip ci-dessous :







La populaire auteure-compositrice-interprète a célébré ses 28 ans en novembre dernier. Découvrez ses plus beaux looks pour l'occasion!



