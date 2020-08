Mort de Naya Rivera: une star de Glee lui rend un touchant hommage!

Amber Riley a livré une touchante performance sur le plateau de Jimmy Kimmel Live ce jeudi en hommage à son ancienne collègue de Glee, Naya Rivera, qui s'est noyée en juillet dernier.

Celle qui jouait Mercedes dans la populaire série a honoré la mémoire de sa bonne amie en interprétant A Moment. Des portraits en noir et blanc de Naya Rivera à différents âges défilent tout au long de la chanson.



Voici ce moment mémorable qui vous donnera assurément des frissons :







Rappelons que le corps sans vie de Naya Rivera a été retrouvé un peu plus tôt cet été dans le lac Piru en Californie après plusieurs jours de recherches intensives. La célèbre actrice est décédée d'une noyage accidentelle lors d'une balade en bateau avec son garçon Josey, âgé de quatre ans.



La disparition tragique de la star a créé une véritable onde de choc à Hollywood. Les acteurs de Glee se sont d'ailleurs rendus sur les lieux du drame pour se recueillir et soutenir les membres de la famille. Revoyez ici les images de ce moment bouleversant.



