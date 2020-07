Naya Rivera: les acteurs de Glee se réunissent sur les lieux de son décès

Le corps sans vie de Naya Rivera a été retrouvé lundi dans le lac Piru en Californie après 5 jours de recherches intensives. La vedette de la série télévisée Glee était portée disparue depuis la semaine dernière.



Selon la police, le corps de l'actrice, retrouvé à la surface, ne montre «pas de signe de suicide ni d'homicide». La star s'est donc vraisemblablement noyée lors d'une balade en bateau avec son petit garçon de quatre ans.



Les acteurs de Glee se sont rendus sur les lieux du drame pour se recueillir et soutenir les membres de la famille. Parmi eux Amber Riley (Mercedes Jones), Kevin McHale (Artie Abrams), Heather Morris (Britanny Pierce), Chris Colfer (Kurt Hummel), Jenna Ushkowitz (Tina Cohen) et Harry Shum Jr (Mike Chang).



Voici les images de ce moment bouleversant :





Al Seib/Getty Images

Plusieurs vedettes de Glee ont également rendu hommage à Naya Rivera sur les réseaux sociaux, dont Jane Lynch (Sue Sylvester) et Kristin Chenoweth (April Rhodes).



« Reste en paix, Naya. Quelle force tu étais. Amour et paix à ta famille. »

Rest sweet, Naya. What a force you were. Love and peace to your family.



« Merci pour tout ce que tu as donné au monde. Je t'aime. »

Thank you for what you gave the world. I love you. pic.twitter.com/CFNmwgtSva