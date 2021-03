Le palais de Buckingham réagit à l'entrevue de Meghan Markle et du prince Harry

L'entrevue de Meghan Markle et du prince Harry avec Oprah Winfrey, diffusée dimanche soir, a fait énormément réagir!



Le duc et la duchesse de Sussex y ont fait de nombreuses révélations choquantes, notamment sur le fait que la couleur de peau qu'aurait leur fils inquiétait des membres de la famille royale.



Le palais de Buckingham a publié mardi un communiqué officiel au nom de la reine Élisabeth II, dans lequel on peut lire que les accusations de racisme lancées par Meghan Markle et le prince Harry seront prises « très au sérieux ».



« Toute la famille est attristée d'apprendre à quel point ces dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan.

Les questions soulevées, en particulier celle de la race, sont préoccupantes. Bien que certains souvenirs puissent varier, ils sont pris très au sérieux et seront abordés par la famille en privé.

Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres de la famille très aimés. »

Palais de Buckingham

Rappelons qu'au cours de l'entrevue de Meghan Markle et du prince Harry, Oprah Winfrey a pu lui poser toutes les questions auxquelles ils n'avaient pu répondre auparavant. Le couple, qui attend son deuxième enfant, n'avait pas eu de droit de regard sur les questions de l'entrevue et a accepté qu'aucun sujet ne soit « hors limite ».

La famille royale n'aurait pas du tout apprécié que le couple se livre sans filtre à la télévision nationale. Les membres de la famille royale enchaînaient apparemment les « réunions d'urgence de gestion de crise » hier. Découvrez les détails ici.

Karwai Tang/WireImage - Getty Images



