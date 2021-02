Paris Hilton raconte avec émotion les abus dont elle a été victime adolescente

Paris Hilton avait révélé l'an dernier dans un documentaire les agressions physiques et mentales qu'elle avait subies lorsqu'elle était adolescente dans un pensionnat de l'Utah.



La star s'est depuis donnée comme mission de faire changer les choses et ainsi éviter que le même sort soit réservé à d'autres enfants.



Le 8 février, Paris Hilton a raconté son histoire devant un tribunal au Capitole de l'État de l'Utah.



« Je suis une survivante d'abus institutionnels et je parle aujourd'hui au nom de centaines de milliers d'enfants qui se trouvent actuellement dans des établissements de ce genre à travers les États-Unis. [...] Au cours des 20 dernières années, j'ai vécu un cauchemar récurrent où je suis kidnappée au milieu de la nuit par deux inconnus, fouillée à nu et enfermée dans un établissement. J'aimerais pouvoir vous dire que ce cauchemar n'était qu'un mauvais rêve, mais ce n'est pas le cas. »



Les larmes aux yeux, Paris Hilton a révélé en détails le cauchemar que des employés de l'internat où elle résidait lui ont fait vivre.



« Sans diagnostic, j'ai été forcée de consommer des médicaments qui m'engourdissaient et m'épuisaient. Je n'ai pas respiré d'air frais ni vu la lumière du soleil pendant 11 mois. Il n'y avait aucune intimité. Chaque fois que j'utilisais la salle de bain ou que je prenais une douche, elle était surveillée. »



Écoutez son témoignagne bouleversant ci-dessous :







Vous pouvez voir le bouleversant documentaire This is Paris sur YouTube visionné par près de 20 millions d'internautes depuis sa sortie :









