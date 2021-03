Photo souvenir : Kim Kardashian renversante à 16 ans!

Kim Kardashian est notre vedette du jour!



La star de téléréalité a partagé une photo souvenir qui a suscité énormément de réactions, aujourd'hui sur Instagram!



Sur l'image en question, la femme d'affaires nous ramène en 1996, alors qu'elle avait 16 ans. Elle est renversante!



Voici le superbe cliché :



Rappelons que Kim Kardashian et Kanye West ont récemment annoncé leur divorce. Plusieurs médias américains avaient rapporté dans les derniers mois que le couple ne vivait plus ensemble depuis un bon moment déjà.



La vedette et le rappeur seraient en bons termes, selon ce que rapporte le site spécialisé TMZ.

Ils étaient mariés depuis 7 ans et sont les parents de quatre enfants : North (7 ans), Saint (5 ans), Chicago (2 ans) et Psalm (21 mois).



Sur une autre note, rappelons que « L'Incroyable famille Kardashian » se terminera cette année après 20 saisons sur la chaîne E! Entertainment. Plus de 200 épisodes de l'émission ont été diffusés!



Vous aimerez aussi :