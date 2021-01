Photos : voyez Donald Trump quitter la Maison-Blanche!

Donald Trump et son épouse Melania Trump ont quitté la Maison-Blanche, à quelques heures de l'investiture de Joe Biden. Le couple se dirige vers Palm Beach, en Floride.



En montant à bord de l'hélicoptère, le président américain s'est retourné pour une dernière fois vers la Maison-Blanche.



« Ça a été un honneur immense, l'honneur d'une vie. Le plus grand peuple du monde, la plus grande maison du monde. Nous avons accompli plusieurs choses », a-t-il dit aux journalistes.



Voici les photos virales :





Mandel Ngan - Getty Images

Rappelons que Donald Trump n'assistera pas à la cérémonie d'investiture de son successeur Joe Biden. Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton y seront.



« Un jour nouveau se lève sur l'Amérique », a écrit Joe Biden sur les réseaux sociaux, quelques heures avant de devenir le 46e président des États-Unis.



Rappelons que c'est Lady Gaga qui chantera l'hymne national américain lors de la cérémonie d'investiture, prévue aujourd'hui. Découvrez maintenant tous les détails.



