Pier-Luc Funk et son amoureuse, Virginie Ranger-Beauregard, sont nos vedettes du jour!

La comédienne célébrait son anniversaire hier, le 22 février. Afin de souligner cette journée toute spéciale, Pier-Luc Funk a dévoilé une série de photos d'eux ensemble plus mignonnes les unes que les autres! Chaque cliché, pris sur le vif, montre les tourtereaux dans un moment de complicité.

Qu'ils s'amusent comme des fous dans la neige ou qu'ils soient en train de faire la fête, le comédien et Virginie Ranger-Beauregard semblent toujours s'éclater tous les deux.

Voici les photos en question :

Pier-Luc Funk sur Instagram

On craque!

On souhaite un merveilleux anniversaire à Virginie Ranger-Beauregard, nous aussi!

Au niveau professionnel, on retrouve les amoureux dans la série Entre deux draps sur Noovo cette saison. Les deux acteurs incarnent un jeune couple, Antoine et Lydia, dont les différences donnent lieu à de drôles de situations au quotidien.

Entre deux draps/Noovo/Bell Média

Lorsqu'on s'est entretenu avec Virginie et Pier-Luc à ce sujet, ce dernier nous a confié que c'était leur première vraie expérience de tournage ensemble :

« Dans Entre deux draps, on peut vraiment dire que c'est la première fois qu'on jouait ensemble! Ce qui est drôle, c'est que, s'il y a une carrière que je suis le plus attentivement au monde, c'est la carrière de Virginie! Parce qu'on est toujours ensemble donc on est tout le temps au courant de ce que l'autre fait, des scènes qu'elle a à tourner, Virginie m'aide à apprendre mes textes, etc.! Là, c'était drôle parce qu'on faisait quelque chose ensemble! C'était vraiment l'fun! »

Entre deux draps/Geneviève Savard-L'Herbier pour Noovo

La comédie Entre deux draps avec Pier-Luc Funk et Virginie Ranger-Beauregard est présentée le mercredi à 19h30 sur Noovo.

