PK Subban brise le silence concernant sa rupture

PK Subban s'est ouvert pour la toute première fois sur sa rupture avec Lindsey Vonn, en entrevue avec NJ.com.



Rappelons que l'ancienne vedette du Canadien de Montréal et la médaillée olympique ont annoncé leur séparation en décembre dernier. Ils étaient en couple depuis 3 ans.



« Je suis habitué à ce que les gens parlent de moi tout le temps, en bon ou en mauvais. Tout cela ne compte pas vraiment pour moi. Les gens savent que j'ai la joie de vivre et que je suis un gars toujours heureux. Quand ta vie personnelle devient publique, c'est ce qui se passe. [...] Heureusement ou malheureusement, j'étais avec quelqu'un qui était aussi une personnalité publique, alors c'est ainsi que ça se passe. C'est formidable de savoir que le hockey est de nouveau là et que je peux maintenant me concentrer sur mon jeu », a-t-il confié.





Matt Winkelmeyer - Getty Images

Rappelons que PK Subban avait confirmé sa rupture dans un touchant message publié sur son compte Instagram :

« Lindsey est l'une des personnes les plus gentilles et les plus attentionnées que je connaisse. Je chérirai toujours notre temps en couple et les nombreux rires que nous avons partagé. Après une longue réflexion, nous avons décidé d'aller de l'avant chacun de notre côté. Nous resterons toujours amis et nous nous aimons énormément. Nous vous demandons de respecter notre vie privée pendant cette période. »



On souhaite le meilleur à PK Subban et Lindsey Vonn pour la suite!



Vous aimerez aussi :