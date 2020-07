Possible noyade: la vedette de Glee Naya Rivera portée disparue

Naya Rivera, une vedette de la populaire série télévisée Glee, est portée disparue.



La populaire actrice avait loué un bateau mercredi pour emmener son fils de quatre ans sur le lac Piru en Californie. L'enfant a été retrouvé seul quelques heures plus tard par un passant sur l'embarcation. Selon le site spécialisé TMZ, la star pourrait s'être noyée.



Les services de police de Ventura County ont révélé sur les réseaux sociaux qu'une équipe de plongeurs avait été déployée sur les lieux. Les recherches se poursuivent.

The missing person at Lake Puru has been identified as Naya Rivera, 33, of Los Angeles. SAR operation will continue at first light. @VCAirUnit @fillmoresheriff @Cal_OES pic.twitter.com/bC3qaZS3Ra