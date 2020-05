Rihanna dévoile ses fesses sur une nouvelle photo sensuelle

Rihanna a fait plaisir à ses millions de fans en publiant une photo révélatrice sur Instagram!



Confinée à la maison, la chanteuse a annoncé la sortie de sa nouvelle ligne de lingerie Savage x Fenty, disponible en ligne dès aujourd'hui! La populaire femme d'affaires joue les mannequins pour l'occasion et dévoile ses fesses dans une superbe pièce de la collection, créée avec le styliste Adam Selman. Elle est absolument renversante!



Voici le portrait sensuel de la star, qui a suscité plusieurs réactions sur les réseaux sociaux:



Wow! Elle est magnifique, n'est-ce pas?



Dans les derniers jours, Rihanna a également partagé un tutoriel beauté sur sa chaîne YouTube afin de promouvoir les nouveaux produits de sa marque de maquillage Fenty Beauty.







Rappelons que Rihanna a fait des dons de plus de 5 millions de dollars à plusieurs organismes qui aideront à fournir du matériel de protection et de l'équipement médical pendant la pandémie de coronavirus. Découvrez la liste des stars généreuses qui se sont mobilisées pour venir en aide aux plus vulnérables pendant la crise!





Samir Hussein/WireImage via Getty Images





