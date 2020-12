Rihanna serait en couple et voici avec qui!

Rihanna ne serait plus un coeur à prendre!



Selon People, la célèbre chanteuse serait en couple avec le rappeur A$AP Rocky! Une source a confirmé la nouvelle à la publication.



Les complices ​ont été récemment aperçus dans un restaurant de New York. Ils étaient assis discrètement derrière un rideau, de quoi alimenter les rumeurs!



Rihanna et ASAP Rocky sont amis depuis de nombreuses années! En 2012, le duo avait lancé le remix de « Cockiness (Love It) ». Le rappeur avait accompagné la diva l'année suivante lors de sa tournée Diamonds World Tour. Au fil des années, on a pu voir les deux stars ensemble dans plusieurs événements mondains!



Voici quelques photos de Rihanna et sa nouvelle flamme :





Jeff Spicer/BFC - Getty Images

Bertrand Rindoff Petroff - Getty Images



Pour l'instant, les tourtereaux n'ont pas encore officialisé leur relation sur les réseaux sociaux. À suivre...



