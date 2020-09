Rihanna victime d'un accident de la route

Rihanna a été victime d'un accident de la route.



Des photos de la chanteuse avec des ecchymoses à la tête ont fait surface sur plusieurs médias américains ce week-end. Les rumeurs se sont enflammées rapidement sur les réseaux sociaux et des fans croyaient que la star avait été battue.



Selon le site TMZ, Rihanna aurait été victime d'un accident de scooter électrique. La vedette aurait heurté son visage et son front lors de l'impact, ce qui expliquerait ses blessures.



Voici le portrait qui a été pris vendredi en Californie alors que Rihanna était dans son camion stationné dans la rue :



Rihanna's Bruised Face Caused By Nasty e-Scooter Accident https://t.co/Qfqgezfwqb — TMZ (@TMZ) September 5, 2020



L'agent de Rihanna a indiqué qu'elle s'en remettra complètement dans les prochains jours. Il y a eu heureusement plus de peur que de mal!



La vedette de la pop a célébré ses 32 ans un peu plus tôt cette année. Découvrez maintenant ses looks les plus sensuels sur Instagram!



