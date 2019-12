Séparation pour Channing Tatum et Jessie J

Triste nouvelle en cette période des fêtes : Channing Tatum et Jessie J se séparent!

Le célèbre acteur et la chanteuse britannique ont décidé de poursuivre leur chemin séparément après un peu plus d'un an d'amour.

Selon People, il n'y aurait pas d'animosité entre eux. Voici ce qu'une source a déclaré au sujet de leur récente rupture :

« Il n'y a pas eu de drame. Ils ont juste décidé de se séparer et ils restent de bons amis. »

Jessie J et Channing Tatum étaient ensemble depuis le mois d'octobre 2018. Leur relation avait débuté seulement 6 mois après que la star de Magic Mike se soit séparé de Jenna Dewan, avec qui il a été plus de 10 ans et a eu un enfant.

Cette dernière est elle aussi rapidement passée à autre chose : Jenna Dewan est enceinte d'un deuxième bébé, son premier avec son nouvel amoureux Steve Kazee.

