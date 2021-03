Serena Williams: sa fille de 3 ans devient mannequin!

Serena Williams et sa fille, Alexis Olympia, sont nos vedettes du jour!

La superstar du tennis et sa petite puce de 3 ans sont les égéries de la nouvelle campagne publicitaire des chaussures Stuart Weitzman. Le slogan, Footsteps to Follow, signifie « Des traces de pas à suivre ». Pour la séance photo, la fille de Serena Williams a donc enfilé les souliers trop grands de sa maman! Le résultat est tout simplement adorable.

Voici les superbes photos de l'étoile sportive avec sa belle Alexis Olympia :

« Je suis tellement heureuse d’être en vedette de la nouvelle campagne Printemps 2021 avec Olympia, ma mini-moi, ma mini-Serena. J’adore le nom Footsteps to Follow parce que ma fille m’inspire à chaque pas que je fais, et j’espère que je l’inspire également. Parce que même si j’essaie de lui montrer comment devenir une influence positive, c’est elle, en fait, qui me montre comment devenir une personne plus forte chaque jour. C’est le meilleur côté de la maternité. »

Elles sont magnifiques, toutes les deux!

Vous pouvez voir toutes les autres photos de Serena et sa fille sur le site officiel de la marque!

