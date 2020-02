Stephen King quitte Facebook et voici pourquoi!

Le maître de l'horreur a décidé de faire un pied de nez au populaire réseau social créé par Mark Zuckerberg!

Eh oui, le célèbre auteur Stephen King a décidé de quitter définitivement Facebook et de supprimer son compte, et ce, même s'il était suivi par plus 5,6 millions de fans! Ouille, ça en fait du monde...

La raison?

C'est via Twitter que l'écrivain de 72 ans a expliqué son choix:

«Je quitte Facebook. Je ne suis pas à l’aise avec le flot de fausses informations autorisées dans ses publicités politiques et je n’ai pas confiance en sa capacité à protéger la vie privée des utilisateurs et utilisatrices. Suivez-moi sur Twitter, si vous le souhaitez!», dévoile-t-il.



I'm quitting Facebook. Not comfortable with the flood of false information that's allowed in its political advertising, nor am I confident in its ability to protect its users' privacy. Follow me (and Molly, aka The Thing of Evil) on Twitter, if you like.