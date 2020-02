Super Bowl : Jennifer Lopez et Shakira rendront hommage à Kobe Bryant

Jennifer Lopez et Shakira ont été choisies pour assurer le spectacle de la mi-temps du Super Bowl ce dimanche à Miami.



Jeudi, lors d'une conférence de presse, les deux chanteuses ont révélé qu'elles rendraient hommage à Kobe Bryant, décédé tragiquement dimanche dernier dans un écrasement d'hélicoptère.



«Nous rendrons hommage à Kobe dimanche. Nous célébrerons la vie et la diversité dans ce pays. Je suis certaine qu'il serait très fier du message que nous allons essayer de transmettre ce jour-là», a affirmé Shakira.



De son côté, Jennifer Lopez a ajouté que le spectacle sera «très divertissant» et que plusieurs moments viendront du coeur.







Ne manquez pas le Super Bowl ce dimanche, le 2 février, en direct de Miami. Jennifer Lopez et Shakira nous réservent plusieurs surprises!



D'ici là, découvrez les 5 meilleurs spectacles de la mi-temps et 10 hymnes nationaux qui sont passés à l'histoire!