Taylor Swift : un don de 50 000$ à une mère de famille qui a perdu son mari de la COVID-19

Taylor Swift prouve une fois de plus son immense générosité!

La star a fait un don de 50 000 $ à une mère de 5 enfants dont le mari est récemment décédé de la COVID-19.

« Nous souhaitons soutenir Vicki et ses filles en leur offrant une aide financière qui leur permettra de répondre à leurs besoins immédiats, à leurs objectifs et à leurs aspirations, sans trop s’inquiéter », avait écrit une amie de la famille sur la collecte de fonds créée sur le site GoFundMe.

L'objectif initial de 50 000 $ a été rapidement atteint lorsque Taylor Swift et sa mère ont fait don de ce montant exact. En date d'aujourd'hui, la campagne de financement a atteint plus de 60 000 $!



Rappelons que Taylor Swift a récemment remporté le Grammy Award de l'album de l'année pour Folklore, devenant ainsi la première artiste à décrocher ce titre à trois reprises!





