The Weeknd : 10 spectaculaires photos du concert de la mi-temps du Super Bowl!

The Weeknd a offert un spectaculaire concert de la mi-temps ce dimanche lors du 55e Super Bowl!



Le chanteur canadien a interprété ses plus grands succès dans un décor grandiose devant les spectateurs rassemblés au Raymond James Stadium de Tampa. On a pu entre autres entendre Starboy, Earned It et I Feel It Coming.



En raison des mesures sanitaires, aucun invité n'a rejoint l'artiste pendant sa prestation. Ce dernier a déboursé 7 millions de dollars de sa propre poche pour la production de son concert!



Revoyez maintenant l'incroyable spectacle de la mi-temps de The Weeknd :







Voici quelques photos de ce moment télévisuel impressionnant :





Kevin Mazur - Getty Images









Kevin C. Cox - Getty Images

Mike Ehrmann - Getty Images





Kevin Mazur - Getty Images

Mike Ehrmann - Getty Images

Pool - Getty images

Kevin C. Cox - Getty Images

Kevin Mazur - Getty Images





Kevin Mazur - Getty Images



