Le chanteur Tony Bennett est atteint d'Alzheimer

Tony Bennett est atteint de la maladie d'Alzheimer, a révélé ses proches dans un article publié par le site AARP.



Le célèbre chanteur américain, aujourd'hui âgé de 94 ans, a été diagnostiqué pour la première fois en 2016. À ce stade, il ne manifeste pas encore les symptômes les plus sérieux de la maladie. S'il peut toujours reconnaître ses proches et avoir des conversations, « il ne sait pas toujours où il se trouve ni ce qui se passe autour de lui », a expliqué sa femme, Susan Crow.



On apprend également dans cet article que Tony Bennett a pu enregistrer au cours des deux dernières années un album avec Lady Gaga. Le disque sortira prochainement.



Rappelons que les complices avaient lancé «Cheek to Cheek» en 2014, une série de reprises en duo. L'opus avait d'ailleurs remporté un Grammy Award.





« La vie est un cadeau, même avec l'Alzheimer. Merci à Susan et ma famille pour leur support », a tweeté Tony Bennett peu de temps après cette annonce, lundi.



Life is a gift - even with Alzheimer’s. Thank you to Susan and my family for their support, and @AARP The Magazine for telling my story.



