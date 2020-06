Un adorable cliché du prince William et ses trois enfants sur une balançoire émeut la toile!

Lorsque Kate Middleton est derrière la caméra, ça donne des petits bijoux de photos!

Afin de souligner le 38e anniversaire du prince William, Kate a immortalisé sa jolie petite famille, au grand bonheur de tous. Pour célébrer à la fois la fête du prince, ainsi que la fête des Pères, le palais de Kensington a dévoilé les adorables clichés de l’héritier au trône britannique entouré de ses trois bambins, croqués par la duchesse de Cambridge!

«Le duc et la duchesse de Cambridge sont très heureux de partager une nouvelle photo du duc avec le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis avant l'anniversaire du duc demain. La photo a été prise plus tôt ce mois-ci par la duchesse», peut-on lire en légende.





Assis sur une énorme balançoire, George (6 ans), Charlotte (5 ans) et Louis (2 ans), sont souriants comme tout, entourés de leur papa!

Pas de doute, la petite famille est tissée serrée et la complicité est au rendez-vous!





Pour la fête des Pères, Kate a aussi croqué le portrait de William et son papa, le prince Charles!





Pour la fête des Pères, Kate a aussi croqué le portrait de William et son papa, le prince Charles!



