15 superbes looks de Cher pour célébrer son 74e anniversaire!

Joyeux anniversaire Cher!



La légendaire chanteuse, née le 20 mai 1946 en Californie, célèbre aujourd'hui ses 74 ans!



Depuis des décennies, la célèbre diva nous touche droit au coeur avec sa musique! Celle qui a débuté sa carrière avec son mari Sonny Bonno dans le duo Sonny and Cher a exploré plusieurs styles musicaux dans sa longue carrière, en passant par le rock, la pop et le disco! En plus d'avoir vendu plus de 100 millions de disques dans le monde, la vedette a aussi eu une carrière au cinéma qui lui a permis de remporter de nombreux trophées, dont plusieurs Golden Globes et l'Oscar de la meilleure actrice en 1988!



Afin de célébrer cette journée spéciale, rendons hommage au style glamour et fashion de Cher en revisitant 15 de ses plus beaux looks :



