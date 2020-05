Adele dévoile une nouvelle photo de sa spectaculaire transformation physique

Après cinq mois de silence, Adele a fait son grand retour sur Instagram ce mardi, à la grande surprise de ses fans!



La chanteuse britannique a révélé une nouvelle photo de sa spectaculaire transformation physique. Amincie et plus souriante que jamais, Adele était magnifique dans une robe moulante noire pour célébrer son 32e anniversaire!



Voici le superbe portrait de la star qui a suscité de nombreuses réactions en ligne :

«Merci pour tout cet amour que j’ai reçu pour mon anniversaire. J’espère que vous êtes tous en sécurité et que vous tenez le coup en cette période folle. J’aimerais vraiment remercier tous ceux qui se battent pour nous sauver tout en risquant leur vie. Vous êtes vraiment nos anges», a-t-elle écrit en légende de sa publication.

Une amie de longue date d'Adele, Lauren Paul, a aussi partagé un nouveau portrait de la diva, capturé il y a quelques mois à Las Vegas. Elle est absolument renversante!





Instagram @laurenpaul8



Quelques semaines après avoir été aperçue en vacances sur l'île d'Anguilla dans les Caraïbes, Adele a attiré tous les regards au mariage de sa meilleure amie à Londres avec sa toute nouvelle silhouette.





Afin de souligner le 32e anniversaire d'Adele, voyez 10 de ses plus beaux looks en carrière! On adore son style fashion et glamour!



Vous aimerez aussi :