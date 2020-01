Adele révèle le nombre impressionnant de livres qu'elle a perdus

Depuis quelques mois, Adele affiche une nouvelle silhouette plus affinée!



Alors qu'elle se trouvait en vacances sur l'île d'Anguilla dans les Caraïbes, la star britannique a confié à une admiratrice avoir perdu 100 livres.



La jeune fan a expliqué sa rencontre privilégiée avec la chanteuse au magazine People : «Adele s'est assise à côté de moi et de mon amie. On était tellement heureuses. On a parlé un moment, et Harry Styles s'est installé à côté de nous. On a pris une photo avec Harry et on a discuté pendant probablement quinze minutes. Adele a dit qu'elle avait perdu environ 100 livres, que c'était une expérience folle et positive. Elle avait l'air tellement heureuse et elle était magnifique. Elle semblait vraiment à l'aise et confiante.»







Adele devrait lancer un nouvel album un peu plus tard cette année. La diva était sublime au party d'anniversaire du rappeur Drake en octobre dernier. Revoyez maintenant les photos de la chanteuse britannique à cette soirée survoltée!