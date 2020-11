Ariana Grande en robot sexy dans son nouveau clip coquin 34+35!

Ariana Grande lance le nouveau vidéoclip 34+35, aujourd'hui!

Pour imager cette chanson coquine, la superstar nous plonge dans un univers futuriste où elle et son armée de scientifiques créent un robot à son image.

Entre les chorégraphies ultrasexy en justaucorps beige et les scènes de laboratoire, Ariana Grande nous offre une savoureuse parodie du film Austin Powers. En effet, elle a recréé la fameuse scène des « FemBots » en baby dolls!

Voici le vidéoclip de 34+35 d'Ariana Grande, à regarder en plein écran et en haute résolution avec le volume dans le tapis :

Les paroles de la chanson, assez explicites, sont disponibles sur YouTube sous la vidéo officielle.

Et si la parodie d'Austin Powers vous a fait sourire, sachez que ce n'est pas la première fois qu'Ariana Grande s'amuse à recréer des scènes iconiques du cinéma dans un clip.

Celui de son succès thank u, next, entre autres, regroupait des dizaines de références à Mean Girls, Legally Blonde, Bring it On et 13 Going on 30!

En terminant, la chanteuse a elle-même fait sa place dans l'histoire du cinéma en interprétant, en compagnie de Miley Cyrus et Lana Del Rey, la chanson thème du dernier Charlie's Angels :

Psstt..! Si vous n'avez jamais vu le superbe vidéoclip du mégasuccès Rain On Me de Lady Gaga avec Ariana Grande, on vous invite à le regarder dès maintenant!

