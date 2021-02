Britney Spears: son conjoint prend sa défense contre son père Jamie Spears

Pour la première fois, Sam Asghari a parlé publiquement de la situation de son amoureuse, Britney Spears, qui est sous la tutelle de son père, Jamie Spears.

Le nouveau documentaire Framing Britney Spears, sorti vendredi dernier, fait la lumière sur l'aberration légale emprisonnant la superstar, qui est sous l'emprise de son père qui gère tous ses avoirs et examine toutes ses décisions.

Cette situation, qui ne donne presque aucune liberté à Britney Spears à l'exception de la création musicale, dure depuis 2008.

Dans une story Instagram publiée aujourd'hui, le conjoint de la chanteuse, Sam Asghari, brise le silence :

Story Instagram de Sam Asghari

« C’est important que les gens comprennent que je n’ai aucun respect pour quelqu’un qui essaie de contrôler notre relation amoureuse et qui nous met constamment des bâtons dans les roues. À mon avis, Jamie est une grosse m*rde. Je n’entrerai pas dans les détails, parce que j’ai toujours respecté notre vie privée, mais en même temps, je ne suis pas déménagé dans ce pays pour me faire empêcher d’exprimer mon opinion et ma liberté. »

Wow! C'est une première pour Sam Asghari, qui a toujours évité de parler de la tutelle de Britney Spears par peur de répercussions légales venant du père de cette dernière.

Britney Spears et son père, Jamie Spears, en 2006. Photo par Chris Farina/Corbis via Getty Images

Rappelons que la célèbre chanteuse a demandé la révocation de la tutelle de son père pour ne pas qu'il soit le seul gestionnaire de sa vie, de sa carrière et de sa fortune. Depuis 2008, James Spears a le contrôle sur la vie et la carrière de la star. Cette mesure avait été prise il y a 13 ans alors que cette dernière éprouvait des problèmes de santé mentale.

Le dossier doit être révisé en justice ce mois-ci.

Pendant ce temps, les fans de Britney Spears et plusieurs personnalités publiques continuent d'appuyer le mouvement Free Britney pour permettre la vedette de retrouver sa liberté.

