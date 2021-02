Bruce Springsteen arrêté pour alcool au volant et conduite dangereuse

Bruce Springsteen a été arrêté pour alcool au volant et conduite dangereuse alors qu'il roulait dans le secteur de Sandy Hook au New Jersey.

C'est le site américain TMZ qui a appris la nouvelle aujourd'hui, malgré que les événements remontent au 14 novembre dernier.

En plus d'avoir été arrêté pour sa conduite dangereuse et sous l'influence de l'alcool, Bruce Springsteen a été réprimandé pour avoir bu dans un endroit qui était fermé. Toujours selon TMZ, celui que l'on appelle « The Boss » a coopéré avec les policiers lorsqu'il a été intercepté.

ANGELA WEISS/AFP via Getty Images

Il s'agit de la première arrestation du célèbre chanteur pour alcool au volant. La star devra se présenter au palais de justice ce mois-ci pour comparaître.

Au niveau professionnel, on a pu voir Bruce Springsteen dans une nouvelle publicité, dimanche dernier au Super Bowl. Ironiquement, c'était une publicité automobile pour Jeep!

De plus, on a récemment pu entendre le chanteur mêler sa voix à celle de Jack Antonoff du groupe Bleachers pour une performance unique sur un toit de New York. Voici la vidéo de leur collaboration Chinatown, à regarder en plein écran avec le volume au maximum :

