Céline Dion lance un court métrage sur son album Courage

Céline Dion nous entraîne dans les coulisses de la création de son dernier album, Courage, dans un nouveau court métrage!

Le film de quelques minutes s'intitule simplement Behind Celine Dion's Courage.

Dans l'extrait dévoilé aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on comprend que la célèbre Québécoise nous offre un accès privilégié à son univers artistique.

Voici le teaser du court métrage de Céline Dion :

« J'ai dû traverser des moments difficiles. Cet album m'a emmenée à un endroit où j'ai pu me trouver. Parfois, on a l'impression que l'on n'est pas si courageux. Mais parfois, on est plus forts qu'on le pense. »

Pour voir Behind Celine Dion's Courage, il faut malheureusement (ou heureusement, si c'est votre cas!) être abonné à Apple Music.

Rappelons que Courage est le premier album anglophone de Céline depuis la mort de son époux, René Angélil.

Jim Smeal - Getty Images

Dans un tout autre ordre d'idées, à l'approche des Oscars 2020, on vous invite à revoir la performance de la star québécoise lors de cette prestigieuse cérémonie... en 1998! Elle avait alors interprété son succès My Heart Will Go On et avait touché tout le monde droit au coeur!