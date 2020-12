Christina Aguilera chante un succès de Noël et nous donne des frissons!

On se plonge dans l'ambiance des Fêtes aujourd'hui grâce à Christina Aguilera!



La célèbre chanteuse a offert une performance de son succès The Christmas Song, tiré de son album My Kind Of Christmas, au talk-show de Seth Meyers lundi soir.



Dans le confort de sa demeure, la diva nous donne des frissons avec sa voix puissante et son timbre légendaire.



Voyez l'incroyable performance de Christina Aguilera ci-dessous :







La vedette de la pop était magnifique dans un superbe tailleur à carreaux agencé avec une chaîne de corps et des talons aiguilles.

Voici son magnifique look (utilisez la flèche blanche au centre de la publication pour voir toutes les images) :

L'album My Kind Of Christmas, paru en 2000, est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et d’écoute en continu.



Christina Aguilera fêtera ses 40 ans ce vendredi, le 18 décembre! Pour l'occasion, voyez 10 photos sexy de la star!



