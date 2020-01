Écoutez la nouvelle chanson d'Alicia Keys co-écrite par Ed Sheeran

Alicia Keys dévoile aujourd'hui une toute nouvelle chanson co-écrite par Ed Sheeran!



La pièce, intitulée Underdog, se retrouvera sur le septième album de la chanteuse, attendu un peu plus tard cette année.



Dans un communiqué, la star américaine explique : «Certaines personnes peuvent penser que le mot "underdog" est un mot négatif, mais je le vois comme un mot puissant représentant des personnes qui peuvent être sous-estimées tout en relevant des défis et en dépassant les attentes. J'aime tellement cette chanson parce qu'elle parle de la vraie vie et de vraies personnes et de nos expériences.»



Voyez ci-dessous le superbe vidéoclip réalisé par la Canadienne Wendy Morgan :









Rappelons qu'Alicia Keys animera la cérémonie des Grammy Awards le 26 janvier prochain dès 20 heures en direct de Los Angeles sur la chaîne CBS. Serez-vous à l'écoute?





