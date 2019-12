Ed Sheeran annonce qu'il prend une autre pause!

Triste nouvelle pour les fans d'Ed Sheeran à quelques heures de Noël!

C'est via Instagram que le petit rouquin le plus populaire de la planète (ok, après le prince Harry!) a annoncé qu'il se retirait des réseaux sociaux afin de prendre une pause de sa carrière musicale!

«L'ère de Divide, tout comme la tournée, ont changé ma vie de bien des manières, mais maintenant que c'est terminé il est temps de partir et d'explorer le monde! Je n'ai pas arrêté depuis 2017 alors je vais en profiter pour souffler un peu et voyager écrire et lire. Je serai absent de tous les réseaux sociaux jusqu'à ce qu'il soit temps pour moi de revenir!», annonce-t-il.

Au passage, Ed en profite pour remercier ses fans fidèles pour leur support et leur promet de revenir en force avec de la nouvelle musique lorsqu'il aura un peu plus vécu, afin d'avoir des choses plus intéressantes sur lesquelles écrire!



Ce n'est pas la première fois que le chanteur souhaite s'éloigner des feux des projecteurs. En août dernier. Ed avait annoncé à ses fans qu'il ne donnerait plus de spectacles avant 18 mois. Ayant changé finalement changé d'idée, Ed est entré en studio à la fin octobre pour écrire son cinquième album!



Alberto E. Rodriguez - Getty Images



Grâce à sa dernière tournée et au soutien de sa femme, le chanteur de 28 ans a perdu pas moins de 50 livres lors de sa dernière tournée!

«J'ai dû faire un véritable effort pendant la tournée. Je pèse 76 kilos maintenant. J'ai commencé à courir et à faire du vélo!»

Le week-end dernier, Ed a dévoilé un adorable nouveau clip avec sa femme Cherry Seaborn pour la chanson Put It All On Me! Voyez les amoureux s'embrasser, se coller et en pleine bataille de bouffe dans la vidéo ci-dessous...





