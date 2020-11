Jennifer Lopez pose complètement nue et dévoile sa forme d'enfer

Jennifer Lopez est notre vedette du jour!

La célèbre chanteuse a dévoilé la pochette de son nouvel extrait musical, cet après-midi... et la photo est rapidement devenue virale!

Sur l'image, J.Lo pose complètement nue. Photographiée de côté, sur un fond noir, la superstar exhibe ses abdos d'acier et ses fesses légendaires!

Avec ses cheveux mouillés savamment décoiffés, son maquillage glamour et sa peau aux reflets dorés, Jennifer Lopez est à couper le souffle!

Voici la photo en question, qui ne laissera personne indifférent :

« Surprise! Voici la couverture officielle de #InTheMorning . Ce nouvel extrait sort vendredi! »

Oh la la!

Un autre teaser dévoilé hier soir nous permet de voir d'autres superbes photos de Jennifer Lopez dénudée :

Et pour encore plus de J. Lo, on vous invite à revoir sa performance aux American Music Awards, dimanche soir dernier. La chanteuse a ébloui le public en enchaînant les pas de danse vêtue d'un justaucorps noir transparent :

Elle est plus HOT que jamais!

Par ailleurs, on a récemment pu voir une rare photo de J. Lo avec sa famille, cet automne sur les réseaux sociaux.

Alors qu'elle garde habituellement sa vie privée pour elle, la chanteuse a dévoilé une magnifique photo d'elle et son amoureux entourés de leurs enfants : les jumeaux de Jennifer Lopez, Emme et Max, ainsi que les filles d'Alex Rodriguez, Nathasha et Ella.

Voici le portrait de famille en question :

En terminant, la star et son chéri Alex Rodriguez ont fait l'acquisition cet été d'une magnifique villa en bord de mer à 40 millions de dollars. Découvrez maintenant les superbes photos de la spectaculaire demeure.

Vous aimerez aussi: