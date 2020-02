Jennifer Lopez publie un selfie en bikini et sans maquillage

Jennifer Lopez fait monter la température aujourd'hui sur Instagram!

La célèbre chanteuse a publié une photo d'elle en bikini et sans maquillage et le cliché en question est vite devenu viral. La raison : la star de 50 ans a une silhouette d'enfer!

Voici le portrait sexy de la star :





Rappelons que Jennifer Lopez et Shakira ont offert un incroyable concert de la mi-temps le 2 février dernier lors du 54e Super Bowl.



Les stars latines ont interprété leurs plus grands succès dans une mise en scène spectaculaire. Costumes brillants, prouesses techniques impressionnantes et chorégraphies explosives étaient au rendez-vous! Revoyez leur spectacle ici.





La star était de passage sur le plateau de Jimmy Fallon quelques jours après cette prestation endiablée. Dans une entrevue sympathique, elle revient sur cette soirée extraordinaire, où elle a entre autres chanté avec sa fille!









