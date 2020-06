Justin Bieber accusé de viol par deux femmes

Justin Bieber est dans l'eau chaude... bouillante!

Encouragées par le témoignage d'une femme qui a accusé l'acteur Ansel Elgort de viol cette semaine, deux femmes sont sorties de l'ombre et ont brisé le silence afin de dénoncer des événements semblables impliquant le roi de la pop, Justin Bieber. C'est via Twitter que les deux femmes ont décidé de dévoiler leur expérience avec la star internationale canadienne!

La première, qui a choisi de rester anonyme sur la Twittosphère, s'appelle Danielle. Dans un long message, elle a expliqué qu'elle s'était inscrite sur le réseau social afin de raconter son agression qui s'est déroulée le 9 mars 2014, au Texas: Danielle aurait rencontré Justin lors d'une soirée organisée dans un resto par son manager Scooter Braun à la suite d'un spectacle. Selena Gomez, qui était jadis en couple avec Justin, était aussi présente lors de la soirée!

«Nos petits baisers sont devenus une séance de préliminaires. Il m'avait poussée contre le lit au bout de dix minutes, s'est mis au-dessus de moi (...) a déboutonné mon jean, l'a enlevé et a commencé à chercher mes sous-vêtements avec ses doigts. (...) Je lui ai dit que ça allait trop loin et que nous devrions arrêter parce que j'avais besoin de retrouver mes amies, parce que je me sentais coupable envers Selena. C'est là qu'il m'a dit: "Relax. Tout le monde va bien." Il m'a ensuite retiré la culotte, a enlevé son pantalon, son caleçon, a tiré les draps pour les mettre sur nous. Son corps était sur le mien, peau contre peau. J'étais très mal à l'aise et j'ai eu du mal à respirer. Je lui ai dit de se retirer parce que je m'inquiétais vraiment pour mes amies, mais il était trop tard. Il m'a pénétré avant que j'aie pu ajouter quoi que ce soit. Il allait et venait à l'intérieur de moi. J'étais allongée, muette. Mon corps était inconscient.»

My name is Danielle. On March 9, 2014, I was sexually assaulted by Justin Bieber. pic.twitter.com/zUX4HJewPn — d (@danielleglvn) June 21, 2020

La deuxième femme s'appelle Kadi. Elle explique sur Twitter qu'elle a été violée par Justin Bieber lors d'une soirée à New York, en mai 2015. Kadi affirme avoir partagé son histoire à sa soeur par la passé, qui lui aurait conseillé de ne rien dire par peur d'être «déshonorée» par leur famille: Kadi se préservait pour le mariage, selon sa culture.

Kadi aurait par contre tenté de dévoiler le tout dans la vague du mouvement #MeToo, mais aurait reçu des menaces à la tonne par l'armée de fans de Justin Bieber! C'est le témoignage de Danielle, samedi soir, qui lui a redonné espoir et lui a donné la petite tape dans le dos qu'il fallait afin de dénoncer à nouveau son agresseur!

«Je suis allée aux toilettes et il m'a suivie, a fermé la porte à clé. Je lui ai demandé ce qu'il se passait et pourquoi il avait fermé la porte à clé, il m'a répondu qu'il allait me dire pourquoi. Il a commencé à m'embrasser, à me toucher le corps et à me caresser. Je lui ai dit d'arrêter, que je ne pouvais pas avoir de rapport avant le mariage (quelque chose de traditionnel et de culturel). Il m'a poussée sur le lit et s'est mis sur moi (...) et m'a pénétrée (...) et je l'ai repoussé en frappant entre ses jambes et je suis sortie en courant.»



I believe Danielle, I am a victim of sexual assault by Justin Bieber too pic.twitter.com/AA0Y72xE1s — Kadi (@ItsnotKadi) June 21, 2020



Justin a répondu en soirée aux accusations qui pèsent sur lui. Évidemment, il réfute le tout dans une série de tweets qui ne semble plus finir...



This article from 2014 talks about Selena being there with me. https://t.co/Jr2AE0brY2 — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

These photos clearly show me on stage with my assistant sidestage and the other with both of us in the streets of Austin afterwards on March 9 2014 pic.twitter.com/WlC6KAvJOZ — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

Here is article that shows we didn’t arrive in Austin that night from Selena’s show in Houston until late in the night. https://t.co/BsxCoMasqa — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

The other reason this story might say I was staying at the four seasons was because a tweet from 2014 on March 10th not the the 9th says they saw me there . This is that tweet pic.twitter.com/piTHxjajvi — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

However I never stayed at the four seasons on the 9th or the 10th. This person put another tweet up earlier saying they saw me at the restaurant the following night not the hotel pic.twitter.com/K4WHNRlC6k — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

Furthermore I stayed with Selena and our friends at an airbnb on the 9th and on the 10th stayed at a Westin because our hotel reservation at LÀ Quinta and not the four seasons was messed up. Here are the receipts for the hotel on the 10th pic.twitter.com/hLNHnvJ6XS — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

We have also confirmed with the Four Seasons regional manager that I was never on property on the 9th of March 2014 and never a guest on the 9th or the 10th and I welcome all press to inquire with them if needed or wanted. — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

The Pics I showed of me and Selena march 9 in Austin should make it clear that we were together that night and went from the venue to our Airbnb and never went to the four seasons. This is our airbnb receipt where we crashed with our friends pic.twitter.com/4ZDIqjeCIQ — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

On march 10th selena left for work and I stayed at the Westin as the receipts clearly showed with my friends nick and john before I left town. Once again not at the four seasons. We booked it for a couple days to stay for the defjam show but I bailed on the 11th to head back home pic.twitter.com/Ku15SCYz91 — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

I won’t be using mike lowery anymore as an alias — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

Every claim of sexual abuse should be taken very seriously and this is why my response was needed. However this story is factually impossible and that is why I will be working with twitter and authorities to take legal action. — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020



Face à l'ampleur de la situation, sa manager Allison Kaye aurait aussi affirmé au site Pop Crave qu'il était impossible que Justin soit au Four Season en 2014, en présence de Danielle, puisqu'il avait loué un Airbnb à cette date!

À suivre...



