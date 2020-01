Katy Perry a souffert d'une dépression

Katy Perry est magnifique à la une du magazine Vogue India ce mois-ci.



Dans une entrevue touchante, la chanteuse révèle avoir souffert d'une dépression en 2017-2018. Elle explique également comment son amoureux Orlando Bloom l'a aidé à retrouver le bonheur.



«J'étais déprimée et je ne voulais plus sortir de mon lit. Dans le passé, j'aurais été capable de surmonter tout ça, mais cette fois-ci, quelque chose s'est passé et je suis tombée d'un bon nombre d'étages. [...] J'ai un partenaire qui cherche lui aussi une juste balance dans sa vie. Il est l'ancre qui me permet de garder les pieds sur terre, et il est très authentique. La première fois que nous nous sommes rencontrés, il m'a dit que nous nous retirions "le poison" l'un de l'autre. Et c'est ce que nous faisons. Orlando est comme un sage.»







Katy Perry explique également avoir eu recours à plusieurs procédés médicaux pour aller mieux.



«Je suis allée en thérapie, je suis passée par le procédé Hoffman et j'ai eu droit à la médecine des plantes.»



La star a pu ainsi retrouver un certain équilibre dans sa vie et enregistrer de nouvelles chansons.



Rappelons que Katy Perry devrait lancer un nouvel album en 2020, comprenant les succès Never Really Over, Small Talk et Harleys in Hawaii, parus un peu plus tôt l'an dernier.





Vous aimerez aussi :