Kelly Clarkson demande le divorce après 7 ans de mariage

Kelly Clarkson a demandé le divorce de son mari Brandon Blackstock après près de sept ans de mariage, selon plusieurs médias américains.



La chanteuse et son conjoint sont parents d'une fille de 5 ans, River Rose, et d'un fils de 4 ans, Remington Alexander.



Selon des documents judiciaires obtenus par The Blast, la superstar aurait déposé la demande la semaine dernière devant un tribunal de Los Angeles.

Chris Polk/AMA2017 - Getty Images



Kelly Clarkson et Brandon Blackstock se seraient énormément éloignés dans les derniers mois. La diva aurait tenter de régler les problèmes au sein de son couple pendant la quarantaine, sans succès.



Une source a révélé au site ET : « Kelly et Brandon avaient des problèmes depuis plusieurs mois et faisaient beaucoup d'efforts pour arranger les choses. Ils espéraient tous les deux que l'isolement loin de Los Angeles au Montana les aiderait à sauver leur mariage, mais au lieu de cela, le changement d'environnement a provoqué plutôt l'effet contraire. »



Heureusement, les anciens amoureux seraient toujours en bons termes pour le bien de leurs enfants.



«Kelly et Brandon se parlent toujours. Ils ont tous les deux le coeur brisé mais leur plan est de penser aux enfants en premier. Ils comprennent que le divorce n'est jamais facile pour les enfants, mais ils sont de bons parents. Cela prendra juste du temps », a révélé la même source.





Axelle/Bauer-Griffin - Getty Images



