Lady Gaga : 10 magnifiques selfies avec ses cheveux bleus!

Lady Gaga a maintenant les cheveux bleu turquoise!

La superstar a ébloui tout le monde avec sa perrruque argentée, la semaine dernière aux MTV Video Music Awards, mais la couleur de cheveux qu'elle porte au quotidien est un bleu-vert pastel!

Cette coloration donne à Lady Gaga des allures de sirène envoûtante!

Voici 10 nouveaux selfies de la célèbre chanteuse avec ses longues vagues turquoise :

En terminant, on vous invite à revoir l'impressionnante performance de Lady Gaga et Ariana Grande aux MTV Video Music Awards. Les deux complices ont interprété leur collaboration Rain On Me :

