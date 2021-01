Lady Gaga chantera l'hymne national lors de l'investiture de Joe Biden!

Lady Gaga marquera l'histoire en chantant l'hymne national américain lors de la cérémonie d'investiture de Joe Biden le 20 janvier 2021!

Mercredi prochain marquera l'assermentation du président désigné et de la vice-présidente, Kamala Harris, aux États-Unis.

Ayant appuyé ces deux candidats démocrates depuis le début de leur course à la Maison-Blanche, Lady Gaga se fera un plaisir de chanter pour eux lors de cette cérémonie très attendue.

Drew Angerer/Getty Images

Voici ce qu'a déclaré la superstar à ce sujet, sur Twitter, au moment d'annoncer la grande nouvelle :

I am deeply honored to be joining @BidenInaugural on January 20 to sing the National Anthem and celebrate the historic inauguration of @JoeBiden and @KamalaHarris! 💙 pic.twitter.com/MfgcG3j4Aa