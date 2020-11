Lady Gaga renfile ses costumes iconiques pour inciter ses fans à voter

Les élections présidentielles américaines du 3 novembre approchent à grands pas et Lady Gaga a un message pour ses fans : allez voter!

La superstar a partagé une flamboyante vidéo avec ses 44,8 millions d'abonnés, aujourd'hui sur Instagram.

Pendant près de trois minutes, Lady Gaga implore ses fans américains d'aller voter dès maintenant, si ce n'est déjà fait. La chanteuse rappelle l'importance de faire entendre sa voix et ce, même si on en a marre de la pandémie de COVID-19 et que cette année est loin d'être facile.

Pour être certaine que son public regarde la vidéo jusqu'au bout, Lady Gaga en a mis plein la vue : tout au long de la capsule, elle porte différentes tenues iconiques qui ont marqué sa carrière!

De son justaucorps bleu du vidéoclip de Poker Face à sa son ensemble brillant du Super Bowl en passant par sa fameuse robe de viande des VMAs en 2010, la célèbre blonde porte à nouveau ces costumes plus impressionnants les uns que les autres tout en s'adressant à la caméra.

Voici la vidéo en question :

Évidemment, le tout est rapidement devenu viral!

Rappelons que le 3 novembre 2020, des millions d'Américains devront choisir entre les deux candidats Joe Biden et Donald Trump lors des élections présidentielles.

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses stars encouragent ainsi la population à s'enregistrer sur les listes électorales, et à voter. Outre Lady Gaga, la chanteuse Selena Gomez a rappelé à ses 194 millions d'abonnés l'importance d'utiliser sa voix et l'acteur canadien Ryan Reynolds s'est rendu aux urnes pour la toute première fois. Lily Collins, la vedette de la série Emily In Paris, est allée voter avec son nouveau fiancé, Charlie McDowell, le fils de l'acteur britannique Malcom McDowell. De son côté, la vedette de la pop Bebe Rexha a voté dans une tenue très sexy!

